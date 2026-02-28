Live Verona, Sammarco in conferenza: "Ci avevamo creduto! Abbiamo pagato caro l'errore"

Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Bentegodi per rispondere alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.

20.35 - Inizia la conferenza stampa.

Sul risultato: "Faccio fatica veramente, ci avevamo creduto. Poi magari un punto non avrebbe cambiato tante cose, però a livello di autostima e per il fatto di aver lottato insieme... è quello che non deve mancare mai, è quello che i tifosi e la società chiedono. Poi è ovvio che i dettagli fanno la differenza, abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato caro. Volevamo vedere gente che lottasse su ogni pallone, che non mollasse mai un centimetro, e questo lo abbiamo visto. Sicuramente la salvezza è una missione difficilissima, ma noi ci proveremo a dare il massimo ogni partita".

Sull'aspetto emotivo e su Suslov: "Come abbiamo fatto anche settimana scorsa, dobbiamo guardare agli errori e a cosa abbiamo fatto di buono, guardando alla prossima partita. Questa prestazione di orgoglio e di grande aiuto reciproco non deve mai mancare, poi sono i dettagli che fanno la differenza. Suslov è quasi unico per questa squadra, darà una mano da qui alla fine".

20.38 - Termina la conferenza stampa.