Conte prova l'11 per l'ultimo test: contro il Girona c'è la conferma di Raspadori prima punta

Seconda seduta odierna a Castel di Sangro per gli uomini guidati da Antonio Conte: pomeriggio dedicato alle prove di formazione attraverso una partitella a metà campo. Il mister ha avuto a disposizione circa un'oretta per testare la formazione che con ogni probabilità verrà schierata titolare nell'ultimo test precampionato di domani pomeriggio, contro la rivelazione Girona che giocherà la prossima Champions League.

Gli 11 provati dall'allenatore: Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Kvara, Politano; Raspadori. Dunque confermato ancora l'ex Sassuolo come punta con a sostegno Kvara e Politano. Buongiorno ancora braccetto di sinistra, progressi per Di Lorenzo a destra (autore di due gol), non si tocca il centrocampo con i due mediani Anguissa e Lobotka e i due esterni Mazzocchi e Spinazzola e conferme per l'attacco: Kvara, Politano a coadiuvare Raspadori. Considerando che ha disputato la partitella, inoltre, Victor Osimhen stavolta potrebbe quantomeno rientrare tra i convocati e finire in panchina rispetto agli ultimi test.