Dalla Spagna - Milan e Inter su Elmas: ipotesi anche di uno scambio alla pari con Rebic

© foto di ALBERTO LINGRIA

Sarà un’estate intensa fronte mercato per Eljif Elmas. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo ‘Marca’, il macedone, dopo una buona stagione fin qui in maglia Napoli, è finito nel mirino di Milan e Inter. Secondo quanto riportato, i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic per un eventuale scambio alla pari valutando entrambi i calciatori 35 milioni di euro. L'idea, però - si legge - non piace a De Laurentiis. I rumors invece sull'Inter sono legati alla situazione di Barella, costantemente accostato ai grandi club, tra cui il Real Madrid. Già in passato, ai tempi del Fenerbahce, la dirigenza nerazzurra seguiva il centrocampista macedone ma poi la preferenza di Conte per Barella fece saltare tutto.