Elmas a Dazn: "Post sulla panchina era ironico, non faccio polemiche e ringrazio Spalletti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta arrivata anche grazie ad un suo gol.

In quell'esultanza cosa c'era? "Dopo un momento difficile, sono contento che il mister mi abbia dato fiducia e che abbiamo portato a casa i tre punti. Spero che faremo così fino alla fine".

Quando hai saputo di giocare? "Il mister ce lo dice due ore prima della partita. Ero un po' stressato perché da tanto tempo che non giocavo, ma sono sempre pronto e darò sempre il massimo".

Cosa provi quando vedi giocare Kvaratskhelia? "Lui è un grande uomo e, quando è arrivato, ho sempre cercato di aiutarlo. Sta facendo benissimo e sono contento per lui. La frase sulla panchina era solo una battuta, sono sempre stato contento anche quando sono stato in panchina. Non faccio mai polemiche e sono contento quando la mia squadra vince".

Siete a +8 sulla seconda: cosa significa? "Questi tre punti sono importanti e siamo sulla strada giusta, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo fare ancora tanto".