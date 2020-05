Gazzetta - Lozano verso la permanenza, ADL non vuole svenderlo: via in un solo caso

Uno dei più grandi misteri di questa stagione resta sicuramente Hirving Lozano: il messicano, prelevato la scorsa estate dal PSV, non ha reso secondo le aspettative ed è uscito col passare del tempo dai radar di mister Gattuso.

NO ALLA SVENDITA - El Chucky è stato l'acquisto più costoso della storia del Napoli, ma complice prestazioni non all'altezza, è stato un po' messo da parte. Nonostante ciò - come riferisce l'edizione de la Gazzetta dello Sport - il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svenderlo dopo aver sborsato la bellezza di 50 mln tra cartellino e commissioni.

EVERTON - De Laurentiis , solo con un'offerta all'altezza prenderà in ipotesi la possibilità di cedere il messicano: Ancelotti lo vorrebbe all'Everton fermo delle qualità emerse da Lozano quando giocava in Olanda, al PSV.