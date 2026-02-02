Ultim'ora Conte ritrova due titolarissimi! Sky: Politano e Rrahmani verso il recupero per il Genoa

Si è fermato pure Giovanni Di Lorenzo, che ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, ma intanto Antonio Conte è vicino a ritrovare due titolarissimi in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa in programma per sabato prossimo. Due recuperi a dir poco importanti per l'allenatore salentino sono dunque all'orizzonte.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, dovrebbero prendere parte alla spedizione ligure sia Amir Rrahmani che Matteo Politano. Oggi Conte ha concesso un secondo giorno di riposo agli azzurri, che si ritroveranno domani a Castel Volturno, e solo allora il quadro sui rientri sarà più chiaro.