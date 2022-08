Rai - Fabian-PSG, è fatta! Entro lunedì sarà a Parigi: cifre e dettagli dell'operazione

Fabian Ruiz al Paris Saint Germain, è fatta. Entro lunedì il centrocampista sarà a Parigi.

Fabian Ruiz al Paris Saint Germain, è fatta. Entro lunedì il centrocampista sarà a Parigi. Proprio in queste ore le due società si sono sentite per definire gli ultimi dettagli. La valutazione complessiva del giocatore è di 25 milioni: 3 milioni (2 facilmente raggiungibili) e 22 di parte fissa. Si stanno limando gli ultimi dettagli anche relativi alla formula di pagamento. Il Napoli lo vorrebbe in tre rate, il PSG in 4. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, al Tg Sport.