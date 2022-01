Sky - Tagliafico vuole il Napoli! Agenti attesi in Olanda per convincere l’Ajax al prestito

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport che ha riferito le ultime sull'interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico: “Il Napoli sta pensando a Tagliafico, esterno sinistro dell’Ajax, giocatore che va in scadenza nel 2023. L’Ajax voleva 7-8 milioni in estate, il Napoli lo vuole in prestito, formula, questa, che non soddisferebbe al momento gli olandesi. Il giocatore argentino spinge per andare via, l’ipotesi Napoli gli piacerebbe molto e direbbe di sì agli azzurri. Gli agenti del calciatore andranno in Olanda settimana prossima con in tasca l’offerta napoletana e vedremo se si riuscirà a convincere l’Ajax - di solito club molto caro - ad aprire ad una formula favorevole al Napoli. Si tratta di un affare da aprire e chiudere negli ultimi giorni di finestra invernale. Tagliafico piace anche al Marsiglia in Francia e a qualche club di Premier League. L’Ajax proprio in Inghilterra avrebbe voluto venderlo vista la forza economica dei club inglesi".