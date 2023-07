The Athletic - Nel Chelsea non c'è spazio per Chalobah: sul difensore c'è anche il Napoli

Possibile colpo last-minute, qualora non riuscissero a chiudere per altri centrali più costosi attualmente disponibili sul mercato.

Dopo che aveva giocato una delle ultime amichevoli con la fascia da capitano al braccio, per il futuro di Trevoh Chalobah ci si poteva immaginare una permanenza al Chelsea. In Inghilterra, però, le sensazioni non sono confermate: secondo The Athletic il difensore inglese è ancora sul mercato e i Blues lo considerano un asset utile per un buon ricavo. Secondo il quotidiano inglese, Napoli e Inter si sarebbero informati e starebbero valutando il forte classe '99 come possibile colpo last-minute, qualora non riuscissero a chiudere per altri centrali più costosi attualmente disponibili sul mercato.