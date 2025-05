Rileggi live Lecce, Giampaolo in conferenza: "Sempre in partita, ma col Napoli escono fuori valori e dettagli"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Via del Mare per rispondere alle domande della stampa.

20.40 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa c'è di positivo?

"La squadra ha fatto la sua onesta partita, non è mai venuta meno dal punto di vista dall'impegno per ridurre il gap con l'avversario. Abbiamo cercato di stare in partita il più possibile, per contrapporci bene sul rettangolo di gioco. All'inizio abbiamo fatto più fatica, poi ci siamo aggiustati. Poi ci sono i valori e i dettagli, che fanno la differenza".

La formazione iniziale?

"Era la stessa che ha giocato a Bergamo, tranne Krstovic. Oggi Rebic aveva la febbre non era a disposizione, era la stessa squadra che si era guadagnata un punto importante con l'Atalanta. Ho preferito dar continuità alla squadra che aveva fatto risultato".

Cosa si porterà di questa partita a Verona?

"Ci portiamo i nostri pregi e i nostri difetti, io li conosco benissimo. Ci portiamo anche quelli che sono i nostri valori di squadra. Con l'Hellas sarà una partita diversa, importantissima. Sul finale ci abbiamo provato a fare l'assalto, ma con il Napoli non è facile, sanno uscire fuori e sanno palleggiare. Tutto è stato fatto in maniera calcolata".

Come sta Krstovic?

"Non lo so, lamentava un problema all'adduttore".

Berisha?

"E' entrato bene, volevamo dare più qualità nella gestione della palla".

20.50 - Finisce la conferenza stampa.