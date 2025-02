Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: la scelta di Conte su Buongiorno e Okafor

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 24ª giornata di Serie A contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Gli azzurri sono reduci dal pareggio contro la Roma, ma in settimana l'Inter ha perso il recupero a Firenze e quindi c'è la possibilità consolidare il primato in classifica o persino allungare. I friulani dalla loro stanno conducendo un buon campionato: con il tecnico tedesco si trovano al decimo posto che li tiene tranquilli, lontani dalla zona retrocessione.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte verso la conferma dell'undici visto a Roma, infatti Olivera sarà out per un po' e Buongiorno potrebbe non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco, con il nuovo arrivato Okafor pronto a subentrare.

Le ultime sulla Roma

Kosta Runjaic si affiderà al 3-5-2 per questa sfida. Tra i pali Sava, linea difensiva composta da Bijol al centro con ai lati Kristensen e Solet. Sugli esterni di centrocampo Rui Modesto è in pole su Ekkelenkamp e Zemura, dall'altro Kamara; in mezzo Karlstrom coadiuvato da Lovric e Payero. In attacco, Sanchez verso l'esclusione: toccherà al tandem Thauvin-Lucca.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 9 febbraio ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic

Ballottaggi: Rui Modesto-Ekkelenkamp 55-45%, Rui Modesto-Zemura 55-45%

Indisponibili: Okoye, Touré

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 60-60%

Indisponibili: Olivera

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net