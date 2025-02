Udinese, Runjaic dovrà fare a meno di un attaccante: l'annuncio in conferenza

Keinan Davis non giocherà contro il Napoli domenica 9 febbraio. L'ha annunciato l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic, nella conferenza stampa dell'antivigilia, in cui ha fatto il punto sulla situazione infortuni della sua squadra: "Davis si è allenato però ha avuto un po' di raffreddore e spero che all'inizio della prossima settimana ritorni con noi e possa essere convocato.".

L'attaccante inglese non sarà presente allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la sfida che vede i bianconeri contro la capolista, match che all'andata era finito 3-1 per gli uomini di Conte.