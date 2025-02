Conte annuncia: “Buongiorno? In questo momento Jesus è ad un livello superiore!”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Udinese, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto il punto su alcuni singoli, a partire da Alessandro Buongiorno, al rientro dall’infortunio: “Buongiorno è migliorato, sta migliorando in maniera importante. Però in questo momento Jesus è a un livello superiore: domani inizierà lui e Buongiorno verrà in panchina.

Sta continuando a lavorare, anche a parte, per tornare quello che conosciamo tutti”.