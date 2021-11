Le probabili formazioni di Napoli-Verona: 6 azzurri freschi, scelte fatte per Spalletti

Rieccoci, di nuovo una di fronte all'altra. Il Napoli si rituffa sul campionato, dopo aver risistemato il girone d'Europa League, ricevendo il Verona dopo la delusione dell'ultima gara della scorsa stagione che ha significato niente Champions, con il relativo contraccolpo economico e le difficoltà sul mercato che ne sono derivate. Oltre ad un flusso di polemiche e teorie del complotto (basate chiaramente sul nulla) che si sono susseguite fino al malumore nel ritiro estivo, per poi essere spazzate via solo dallo spettacolo e dall'organizzazione di gioco portata da Spalletti, di tutt'altro spessore rispetto a quella del predecessore e che affondò proprio contro i gialloblù che con Juric, ed ora con Tudor per proseguire quella strada, hanno caratteristiche che il Napoli - quindi una squadra di palleggio e tecnica e senza grande fisicità - può soffrire particolarmente senza particolari accorgimenti.

La squadra di Spalletti dovrà fronteggiare le marcature a uomo a tutto campo del Verona, che hanno mandato in tilt Roma, Lazio, Juventus e per quasi tutta la partita anche il Milan portandosi sul 2-0 a San Siro, rendendo i gialloblù la quarta squadra d'Italia dal momento dell'arrivo di Tudor (e quella con più gol, alle spalle in Europa solo del Bayern). Il Napoli dovrà contenere la furia agonistica del Verona nel primo tempo (è la squada che segna di più d'Italia nei primi 45' con 13 gol, contro i 12 del Milan e gli 8 del Napoli) ma spesso non riesce a dosare l'enorme sforzo in pressione e cala dal 70' (3 gol presi nei primi 45', 13 nei secondi tempi) ed anche per questo ha subito diverse rimonte che non l'hanno portato in zona Uefa.

Statistiche

A partire dall’arrivo di Igor Tudor, soltanto il Bayern Monaco con 25 gol ha segnato di più del Verona (a quota 21 reti) nei maggiori 5 campionati europei. Il Napoli però è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: 8 volte in 11 match ed ha subito solo tre gol nelle prime 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. Attenzione al cholito Simeone che vive uno dei suoi (pochi finora) momenti magici e che il Napoli conosce già bene: l'argentino con 7 gol segnati in 5 partite, e ottenuti con appena 11 tiri in porta, è stato votato come miglior giocatore di ottobre della Serie A ed ha sbaragliato la concorrenza con addirittura l'88% dei voti dei calciatori.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Koulibaly squalificato (oltre a Manolas e Malcuit ai box) e rilancia i giocatori recuperati e quelli tenuti a riposo col Legia. Si parte da Ospina, con Juan Jesus che si sposta al centro con Rrahmani e lascia la fascia al rientro di Mario Rui. A centrocampo il terzo rientro con Fabian in coppia con Anguissa mentre in attacco Politano ed Insigne nel terzetto con Zielinski dietro Osimhen che sarà il sesto cambio dall'inizio rispetto all'ultima gara.

Le ultime sul Verona

Tudor senza Frabotta e probabilmente Ilic, ma dovrebbe confermare l'undici visto nell'ultima partita contro la Juventus. Davanti a Montipò il terzetto composto da Dawidowicz, Gunter e Casale (classe '98, favorito su Magnani); in mediana Veloso e Tameze con Faraoni e Lazovic ai lati. In attacco Barak e Caprari tra le linee in supporto all'unica punta Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Manolas 70%-30%

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Ballottaggi: Casale-Magnani 55%-45%

ARBITRO: Ayroldi (Bindoni–Dei Giudici, IV: Marcenaro, VAR: Abisso, AVAR: Meli)

Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita