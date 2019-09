Manolas a Kiss Kiss: "E' stata una partita dura. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il difensore Kostas Manolas che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Quando non fai il terzo gol e prendi il gol del 2-1 dopo diventa una partita dura, abbiamo sofferto.



Carattere? Anche con il Cagliari abbiamo fatto un buon gioco ma poi abbiamo perso. L'importante era vincere anche se abbiamo fatto gli ultimi trenta minuti senza tranquillità. Dobbiamo dimostrare di essere forti sul campo perchè il Napoli non deve soffrire ne in casa ne fuori.



Palle inattive? Non siamo cattivi sotto porta. Ogni partita facciamo dieci palle gol sotto porta ma non riusciamo a segnare facilmente. Se non fai il 3-0 e subisci gol diventa dura. Sono contento del gol ma dobbiamo essere più tranquilli e fare meglio".