Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Conte fa solo un cambio nell'undici titolare

L'ultimo incrocio tra le due squadre aveva regalato un grande colpo di scena: alla terzultima giornata di campionato, il Napoli lanciato verso lo Scudetto veniva fermato sul 2-2 dal Genoa con una rete in extremis. Adesso la situazione è diversa: siamo a inizio Serie A, ma gli azzurri di Antonio Conte vogliono ritrovare i tre punti dopo il ko contro il Milan, mentre la formazione di Patrick Vieira è ancora a caccia della prima vittoria dopo un avvio con soli due pareggi che ha lasciato molto a desiderare. Il Napoli conta diverse indisponibilità, però si prospetta comunque un mini-turnover dopo le fatiche di Champions League.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte sembra intenzionato a chiedere uno sforzo ai titolari nonostante l'impegno europeo, unica eccezione sulla corsia sinistra dove Olivera può far rifiatare Spinazzola. Dunque, Meret tra i pali, a completare il pacchetto difensivo Di Lorenzo, Beukema e Juan Jesus. A centrocampo i soliti Lobotka, Anguissa e De Bruyne a fare reg8a, sugli esterni Politano e McTominay. Pur reduce da cinque gare di fila da titolare e 90 minuti giocati con lo Sporting, Hojlund non lascerà spazio a Lucca dal 1'.

Le ultime sul Genoa

Patrick Vieira ha perso Stanciu e Cornet in settimana a causa di un infortunio, ma per il resto non ha grosse defezioni. Così il tecnico francese confermerà gran parte degli uomini nel suo 4-2-3-1, ma con un paio di possibili novità nel reparto offensivo: infatti, sulla trequarti Thorsby e Venturino sono in vantaggio su Malinovskyi e Vitinha, completa la batteria Ellertsson; per il ruolo di centravanti è testa a testa tra Colombo ed Ekuban, con il primo leggermente favorito. Poi confermata la coppia Masini-Frendrup in mediana, stesso dicasi per i centrali Ostigard e Vasquez con Norton-Cuffy e Martin ai lati; in porta c'è Leali.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 5 ottobre ore 18:00

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, Hojlund-Lucca 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Buongiorno, Contini

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Ellertsson-Carboni 60-40%, Malinovskyi-Thorsby 55-45%, Vitinha-Venturino 55-45%, Colombo-Ekuban 55-45%

Indisponibili: Messias, Stanciu, Cornet

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net