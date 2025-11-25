Napoli-Qarabag 2-0, le pagelle: McTominay devastante, Neres una furia! Bene DiLo, Conte audace
Milinkovic-Savic 6 - Poco impegnato, partecipa alla costruzione con la sua tecnica.
Beukema 5,5 - Gran palla in avvio per Neres. Qualche piccola sbavatura nella sua serata. Dal 63’ Politano 6 - Col giusto piglio.
Rrahmani 6 - Tiene la posizione ma si becca un giallo per fallo tattico. Partita di ordinaria amministrazione.
Buongiorno 7 - Sul finire del primo tempo riesce in qualche modo ad opporsi a Duran. Bel filtrante sul rigore conquistato da Di Lorenzo. Dal 90’ Juan Jesus sv -
Di Lorenzo 7 - Deve sostenere la manovra a destra e cerca con insistenza Neres. Ha un’occasione colossale al 40’ ma scivola. Si conquista un rigore con un bell’inserimento.
Lobotka 6,5 - Nel giorno del suo compleanno mostra la solita intelligenza fuori dal comune, come nel velo a fine promo tempo che manda in porta Neres.
McTominay 8 - Sbaglia due appoggi semplici in avvio e pure qualche movimento. Poi, con la capacità di essere sempre al posto giusto, firma il gol del vantaggio. Nel secondo tempo giganteggia in lungo e in largo.
Olivera 6,5 - Non sempre puntuale negli interventi, ma mette solidità alla sua prestazione. Nel secondo tempo cresce molto.
David Neres 7,5 - Scatta giocando sulla linea del fuorigioco e mette palloni interessanti. Al 35’ sfiora il gol della vita, con una rovesciata di rara bellezza. Con la sua velocità spacca in due la gara. Impossibile farne a meno. Dal 90’ Vergara sv -
Lang 6,5- Si fa vedere con tanti movimenti e riesce a mettere cross interessanti anche col sinistro. Stampa sulla traversa un tiro cross. Va vicino al gol ed è sempre vivace. Dal 74’ Elmas 6 - Con ordine.
Hojlund 5,5 - Lavora un buon pallone per McTominay, che viene atterrato in area avversaria. Sbaglia qualche appoggio sugli esterni e calcia malamente il rigore. Però si impegna tanto. Dal 74’ Lucca sv - Partecipativo.
Conte 7- Conferma modulo ed ha coraggio di cambiare per andare a caccia della vittoria.
