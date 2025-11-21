Tuttonapoli Napoli-Atalanta, probabili formazioni: Conte cambia modulo! Le ultime

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a riscattarsi dopo tre partite senza vittoria, ultima la pesante sconfitta contro il Bologna che ha fatto discutere per tutta la durata della sosta nazionali. Davanti ci sarà un avversario che pure non vive un bel momento, l'Atalanta, che ha appena cambiato in panchina ed infatti domani sera al Maradona ci sarà Raffaele Palladino alla guida degli orobici. Questa contro la Dea sarà la prima di una serie di partite cruciali che diranno tanto sul futuro della stagione degli azzurri.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde anche Anguissa il cui infortunio si aggiunge a quello grave di De Bruyne e in più Gilmour non recupera, è quindi emergenza nel reparto. Per questo il tecnico pare orientato al cambio modulo: passaggio al 3-4-3 con Milinkovic-Savic in porta, pacchetto arretrato composto da Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. Larghi sugli esterni si posizioneranno Di Lorenzo e Gutierrez, mentre in mediana tocca a Lobotka e McTominay. In attacco, insieme a Hojlund e Politano è ballottaggio Neres-Elmas; il macedone potrebbe comunque giocare al posto di Juan Jesus in caso di 4-3-3.

Le ultime sull'Atalanta

Raffaele Palladino al debutto è orientato a confermare il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi, al centro del terzetto difensivo c'è Hien, ai lati Ahanor e uno tra Kossonou e Djimsiti. Nei quattro di centrocampo si posizionano in mezzo Ederson e De Roon (in pole su Pasalic) e sulle corsie Bellanova e Zappacosta. Sulla trequarti si candidano a giocare De Ketelaere e Lookman, mentre è testa a testa tra Scamacca e Krstovic per il ruolo di centravanti.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 22 novembre ore 20:45

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Elmas

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Kossonou-Djimsiti 55-45%, De Roon-Pasalic 55-45%, Scamacca-Krstovic 55-45%

Indisponibili: Bakker, Scalvini

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net