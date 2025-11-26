Tuttonapoli Hojlund non aveva mai sbagliato un rigore. Adesso la domanda è un'altra

Rasmus Hojlund non aveva mai sbagliato un rigore, d'altronde è giovanissimo, ha appena 22 anni. Gli unici due penalty li aveva entrambi realizzati: con lo Sturm Graz nella stagione 2021/22 e, l'ultimo, il 18 novembre in Nazionale proprio contro la Scozia di McTominay. Quello di martedì è stato il primo rigore italiano per l'ex Atalanta. Un rigore calciato neppure malissimo ma su cui il portiere del Qarabag è stato determinante. Episodio a parte, la prova di Hojlund non è stata all'altezza del Napoli formato Europa, di McTominay o i dei compagni di reparto, Neres e Lang.

Tanto lavoro oscuro, tanti movimenti e generosità, però pochi palloni giocati con qualità e, soprattutto, un altro errore decisivo, nel secondo tempo, con un colpo di testa a lato. Non era difficile far gol. La rete manca dal 5 ottobre contro il Genoa. Sarebbe forse riduttivo ridurre all'assenza di De Bruyne le difficoltà di Hojund, ma di certo l'ex City era una fonte di gioco e assist notevole per lui. Non mancheranno, come martedì, nuovi rifornimenti dalle corsie laterali, da Neres e Lang. Hojlund è pronto a tornare decisivo. Quando? La domanda è questa. C'è attesa per il ritorno al gol. Magari anche dagli undici metri. Con Kdb ko, vedremo se anche alla prossima occasione sarà ancora lui a presentarsi dal dischetto.