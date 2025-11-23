Live Beukema in conferenza: "Siamo uniti! Noi giocatori abbiamo parlato con lo staff, vi spiego..."

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.

Vittoria importante, sono tornati energia ed entusiasmo al Maradona ed era fondamentale dopo la sconfitta con il Bologna: “Sì certo. È chiaro, dovevamo reagire dopo l’ultima partita prima della sosta e l’abbiamo fatto. Abbiamo ritrovato l’energia giusta e abbiamo dimostrato che siamo uniti, siamo pronti. Oggi abbiamo dimostrato questo e abbiamo fatto una partita importante”.

Come ti sei sentito a tornare protagonista dopo un bel po’ di tempo? “È sempre bello se puoi giocare, io ero pronto e tranquillo anche nell’ultimo periodo quando giocavo un po’ meno. Secondo me ci sono i momenti per tutti i giocatori in cui devi avere un po’ di pazienza, devi continuare a lavorare duro. Questo lo faccio sempre, ero pronto per oggi e sono contento di aver giocato”.

Si è parlato molto in queste settimane dell’ambiente nello spogliatoio, che tipo di evoluzione c’è stata fino alla partita? “Abbiamo parlato anche noi con tutto il gruppo e con lo staff, questa settimana e la settimana scorsa. Abbiamo capito che dovevamo reagire, soprattutto questa partita, dovevamo ritrovare le energie e questo abbiamo fatto. Poi, puoi sempre parlare tanto però alla fine devi dimostrare in campo e questo abbiamo fatto. Da ora dobbiamo continuare così”.