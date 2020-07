Osimhen al settimo cielo: "Non vedo l'ora di indossare questa maglia, i miei ne sarebbero fieri!"

Il Napoli ha chiuso l'affare Victor Osimhen e quest'ultimo non sta più nella pelle. Dopo l'annuncio di pochi minuti fa, l'attaccante nigeriano ha potuto esprimere tutta la sua gioia per questa nuova avventura tramite i suoi account social: "Non vedo l'ora di indossare questa storica maglia, grazie a tutti per la calda accoglienza". E ancora si legge: "Napoli è come Lagos. Mamma e papà (entrambi scomparsi, ndr) ne saranno sicuramente fieri".

Napoli like Lagos️✊ — victor osimhen (@victorosimhen9) July 31, 2020