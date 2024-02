Osimhen alle prese con una delusione immensa: dovrà smaltirla il prima possibile

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul difficile momento di casa azzurra

"Tre punti, tre linee, tre punti. È la sequenza in codice Morse che serve a trasmettere un SOS, il segnale universale d’aiuto. E il Napoli, il suo, lo sta lanciando da settimane". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul difficile momento di casa azzurra: "Lo fa mentre cerca una sensazione di momentaneo conforto nelle attenuanti ad un periodo di rara aridità. La più consistente riguarda Victor Osimhen, assorbito dagli impegni della Coppa d’Africa per oltre un mese.

L’attaccante ha accarezzato il sogno di conquistare il trofeo, la Nigeria si è spinta fino alla finale per poi soccombere in rimonta contro la Costa d’Avorio. Una delusione immensa, considerando anche le vicissitudini degli avversari nel torneo. Il calciatore avrà qualche ora per smaltirla, durante un lungo viaggio. Perché, come di consueto, il rientro in Italia gli richiederà un paio di giorni e altrettanti voli, con scalo in Francia o in Germania prima di fare ritorno in città.