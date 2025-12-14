Live Politano in conferenza: “Udinese andava al doppio! Troppe gare giocate con gli stessi”

Al termine di Udinese-Napoli 1-0, l'attaccante azzurro Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa.

17.33 - Inizia la conferenza stampa.

Il match: "Dobbiamo parlarne domani realizzando la partita che abbiamo fatto, nel primo tempo non avevamo fatto male, poi nella ripresa siamo entrati con poca energia, nei primi quindici minuti della ripresa andavano già al doppio".

Seconda sconfitta consecutiva: "Ora c'è da recuperare energie, abbiamo affrontato tante gare ravvicinate spesso con gli stessi uomini, dobbiamo ora concentrarci sulla prossima gara".



Altra sconfitta in trasferta: "La sconfitta fa male, avevamo ingranato con quattro vittoria di fila, potevamo prendere qualche punto sul Milan, ma quest'anno il campionato è difficile, sono tante gare complicate, abbiamo visto il Milan con il Sassuolo, dobbiamo pensare gara per gara recuperando energie".

Ti aspettavi oggi magari di giocare dall'inizio? "Sono decisioni del mister, di partite ne ho giocate tante e il tecnico ha fatto le scelte che riteneva opportune, non mi aspetto mai di essere per forza titolare. Ho detto che giocano spesso gli stessi perché abbiamo avuto anche infortuni tra Lobotka e Gutierrez, ora speriamo di riavere tutti".