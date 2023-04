Pres. Lega annuncia: "Derby di domenica? Ci adegueremo per motivi di ordine pubblico!"

TuttoNapoli.net

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la finale della Primavera TIM Cup tra Fiorentina e Roma, ha così risposto ai cronisti in merito al possibile slittamento della gara Napoli-Salernitana da sabato 29 a domenica 30 aprile: "Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà", ha detto.