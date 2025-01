Rai - Conte avrà Danilo entro fine mese, la quadra si troverà con una formula: i dettagli

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato della trattativa tra Napoli e Juventus per Danilo: “Entro il 3 febbraio Conte avrà Danilo. Napoli e Juventus fanno finta di litigare, perché la Juve chiede 2mln d’indennizzo, il Napoli non intende mettere neanche un euro.

La quadra si troverà, magari complice anche l’entourage del giocatore, con un indennizzo legato agli obiettivi. Se il Napoli va in Champions riconoscerà un x alla Juve, se il Napoli vincerà lo scudetto riconoscerà un xy. Ma ormai Danilo si sente del Napoli, ha già firmato per gli azzurri da svincolato dal primo luglio, ha già l’accordo, lo sa anche la Juventus. Avere per 6 mesi un giocatore fuori rosa che già sa che dal primo luglio è un tesserato del Calcio Napoli è un controsenso. Il Napoli, a sua volta, vuole assolutamente Danilo, che può coprire anche il ruolo di terzino sinistro per Conte, farà di tutto per cercare di trovare una sintesi anche perché al momento tra De Laurentiis e Giuntoli c’è un po’ di freddezza per l’addio dopo lo scudetto”.