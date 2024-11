Raspadori lancia i messaggi: "Ho bisogno di giocare per esprimermi, non sono più un giovane"

vedi letture

Giacomo Raspadori, in una lunga intervista concessa a Vivo Azzurro TV, la webtv della nazionale, ha raccontato alcune tappe della sua giovane carriera, già ricca di gol ed esperienze importanti. Ha parlato di Spalletti e del futuro.

"Con il mister (Spalletti) abbiamo un bellissimo rapporto, ho avuto la fortuna di averlo a Napoli e anche prima, quando ancora ero al Sassuolo, mi aveva dimostrato la volontà con il direttore Giuntoli di volermi a Napoli - ha rivelato Raspadori -. Mi stima molto e lo dimostra il fatto che da quando c’è lui sono sempre stato convocato, anche nei momenti in cui non ho giocato tanto. Non è una cosa scontata perché di calciatori forti ce ne sono tanti. Devo ringraziarlo per questo".

Sul futuro: "A 24 anni non mi considero più un giovane, - ha sottolineato Raspadori a Vivo Azzurro TV - anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori".