Retroscena Sky - Ancelotti poteva andar via a maggio: ADL contattò Gasperini

Da ieri sera Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli. Un divorzio che però poteva consumarsi ben prima, stando a quanto riferito da Sky Sport. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio svela un retroscena dagli studi dell'emittente satellitare: "Al termine della scorsa stagione secondo me già si era rotto qualcosa nella valutazione finale. Arrivarono indiscrezioni tra aprile e maggio di un presidente De Laurentiis si informava di altri allenatori, in particolar modo a Gasperini, un suo pallino".

IL PALLINO GASPERINI - "Quando facevamo le verifiche, però, ci dicevano che le telefonate a Gasperini fossero per i calciatori dell'Atalanta, visto che al Napoli ad esempio piaceva Ilicic. Ma evidentemente le telefonate a Gasperini erano più per sapere se si fosse liberato lui stesso dall'Atalanta. Se Gasperini gli avesse detto di sì, il rapporto con Ancelotti poteva finire già alla fine della scorsa stagione".