RILEGGI LIVE - Dimaro, day 5: lavoro atletico per i nazionali, partitella con Anguissa e Simeone aggregati

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

19.05 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il solito notiziario

18.55 - Si fa sentire la fatica dopo questo allenamento pomeridiano ed in generale le due sedute in cui i nazionali hanno subito spinto molto.

18.45 - Il gruppo lascia il campo mentre i nazionali arrivati ieri proseguono ancora un lavoro atletico a secco per rimettersi in pari dei compagni

18.40 - Corsa ora per tutti i nazionali arrivati ieri che dopo la partita, in programma domani, con ogni probabilità si uniranno pienamente al gruppo.

18.35 - Corsa intorno al campo per Lobotka e Osimhen che infiammano i tifosi quando passano sotto la tribuna centrale.

18.30 - Lavoro tecnico con i piedi per Gollini e Meret mentre gli altri portieri sono in porta nelle partitine

18.25 - Osimhen e gli altri nazionali proseguono il lavoro atletico ed aerobico sulla pista d'atletica dall'altro lato del campo rispetto ai tifosi.

18.20 - Ora si accorcia il campo con una porta piazzata prima della metà campo per un 5-5 con diversi azzurri che a turno fanno da sponda.

18.15 - La formazione dei blu potrebbe essere quella che domani affronterà l'Anaune: Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Spavone; Politano, Simeone e Zerbin

18.10 - Partitella interrotta più volte dallo staff di Garcia

18.05 - Di punta c'è Simeone per una squadra e Ambrosino per l'altra. C'è anche Gollini che in mattinata si era allenato a parte

18.00 - Fra i big ci sono soltanto Anguissa e Simeone che hanno qualche allenamento in più rispetto ai compagni

17.55 - Ora inizia una vera e propria parittina con due squadre col 4-3-3

17.45 - Partitella a pressione, con 6 mini-porte, per il gruppo che è a Dimaro dal primo giorno e che domani affronterà l'Anaune.

17.40 - Per il gruppo dei nazionali arrivato ieri lavoro aerobico nei pressi della palestra.

17.35 - Il gruppo si sposta in campo

17.20 - Gli azzurri man mano raggiungono la palestra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quinta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Questa mattina tutti i nazionali rientrati ieri hanno svolto lavoro con il pallone prima del nubifragio che si è abbattuto sul campo di Carciato.