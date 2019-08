Sky - C'è anche Chiavelli al summit ADL-Raiola: c'è l'ok del Psv, le cifre

Minuti caldissimi per Hirving Lozano e costanti aggiornamenti in arrivo. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, lancia una nuova notizia sulla home page del proprio sito ufficiale: "E' in corso a Napoli un incontro tra Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli: nonostante l'infortunio (che si presume in ogni caso di scarso rilievo) rimediato ieri da Hirving Lozano contro il Den Haag, il club azzurro sta cercando di trovare l'accordo con l'entourage del giocatore per portarlo in Serie A. Restano da risolvere i problemi legati ai diritti d'immagine dell'esterno messicano, mentre l'intesa con il PSV è già stata raggiunta: il prezzo del cartellino sarebbe valutato, in caso di cessione, per una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro".