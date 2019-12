Sky - Il Napoli irrompe su Ibrahimovic, col Milan non c'è accordo: i dettagli

Quello di Zlatan Ibrahimovic resta un destino alquanto nebuloso che, però, pare dover incrociare la strada di un club italiano. Almeno questo è quanto ha confermato lo stesso giocatore, e se il Milan sembrava la soluzione prossima alla fumata bianca, qualcosa sembra essere cambiato proprio nelle ultime ore con il Napoli protagonista: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, proprio il club di De Laurentiis sarebbe piombato in maniera forte sull'attaccante svedese. Qualcosa, infatti, sarebbe cambiato nelle ultime ore in casa azzurra e cosi il nome di Zlatan sarebbe nuovamente tornato in auge.



L'accordo con il Milan, di fatto, non c'è: i rossoneri offrono 3 milioni fino a giugno, e 6 milioni per la prossima. Ibrahimovic, però, chiede di più e vuole il secondo anno garantito, mentre il Milan lo condiziona al quarto posto come obiettivo stagionale. La situazione per il futuro di Zlatan, dunque, è ancora tutta da definire ed il Napoli è tornato prepotentemente sul giocatore.