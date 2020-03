Sportitalia - Mertens rinnova, manca solo l'annuncio: ecco le cifre dell'accordo con ADL

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Dries Mertens rinnoverà col Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale scrive i dettagli del nuovo accordo: "Lo avevano mandato al Chelsea, appena qualche settimana fa, eppure non c’era fondamento. Semplicemente perché Dries Mertens ha ormai raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli, nuova scadenza 2022 rispetto all’impegno che si sarebbe esaurito il prossimo giugno. Un incontro tra l’attaccante belga e il presidente De Laurentiis ha permesso di raggiungere un’intesa di massima che andrà solo formalizzata. Mertens avrà due milioni alla firma rispetto alla richiesta iniziale superiore al doppio, a conferma che la sua volontà era quella di restare al Napoli per battere tutti i record dopo aver raggiunto Hamsik a quota 121 gol. Dries guadagnerà quattro milioni a stagione con 500 mila euro di bonus (200 mila legati ai gol, altri 300 mila alla Champions). Un accordo soddisfacente per tutti, l’Inter aveva seguito l’evolversi della situazione ma l’attaccante belga aveva dato la precedenza al Napoli. E mai sarebbe andato al Chelsea a gennaio, semplicemente perché il club azzurro non lo avrebbe liberato e perché la sua priorità era quella di raggiungere un’intesa legata al rinnovo con il Napoli. Ormai si tratta di aspettare annuncio, l’intesa è stata raggiunta".