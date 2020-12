TABELLA - L'Inter vince immeritatamente, ma è dominio Napoli nei numeri: le statistiche

Una sconfitta che ovviamente brucia, quella del Napoli al Meazza contro l'Inter di Conte. Gli azzurri si sono ben mostrato in campo, con una prestazione di ottimo livello, riuscendo a mettere alla corde gli avversati anche nel momento di inferiorità numerica. Non è bastato questo, come non sono bastati i numeri importanti della serata: azzurri avanti nelle statistiche, infatti, sotto tutti i fronti: dalla percentuale di possesso palla alle conclusioni.