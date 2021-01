UFFICIALE - Osimhen ancora positivo al Covid-19, il comunicato della SSCN

Non è ancora arrivato il momento di tornare a lavorare sul campo per Victor Osimhen. Oggi il giocatore nigeriano si è sottoposto al tampone molecolare che, come comunicato dalla Ssc Napoli attraverso Twitter, ha dato ancora esito positivo. Il giocatore ripetere il test in settimana. Non arrivano buone notizie, dunque, dal fronte Osimhen: "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana".

Il giocatore ripeterà il test in settimana. pic.twitter.com/zPfpwRdxgT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2021