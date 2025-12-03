Vergara a Mediaset: "Conte mi ha detto bravo! Rigori? Ansia a mille. Mi ispiro a Zielinski"

Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cagliari, successo arrivato dopo una serie infinita di calci di rigore: "Non ero mai partito titolare al Maradona, sono ed ero emozionatissimo in campo".

Per lei che è napoletano è stato speciale...

"Un sogno che tutti i ragazzi di Napoli hanno fin da bambini e io l'ho realizzato, il giocare per la squadra della mia città".

Conte cosa le ha detto?

"Che sono stato bravo e che ho dato tutto. E mi dice di stare sempre con la testa collegata perché ogni tanto la stacco".

Come ha vissuto i rigori?

"Ansia a mille, poche volte capita di vedere 10 rigori".

Si aspettava un rigore così da parte di Milinkovic?

"Sì, in allenamento sgancia bombe ovunque. Mi aspettavo un rigore così".

Come valuta la sua prova?

"E' un'occasione per noi la Coppa Italia e giocarla vincendo e passando il turno dà carica".

A chi si ispira?

"Zielinski quando era a Napoli, mi piaceva tantissimo".