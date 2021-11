Zielinski a Sky: "Non mi ricorderò di questo gol. Avremmo potuto pareggiare"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, Piotr Zielinski ha analizzato la prestazione del Napoli al Meazza ai microfoni di Sky Sport: "Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, tenendo la palla e creando molto. Purtroppo, però, è mancata precisione: avremmo potuto pareggiare, e invece torniamo a casa con zero punti".

Cosa cambia al vertice della classifica con questa partita?

"Il campionato è ancora lungo, sappiamo che ci sono tante squadre che sono pericolose. Bisogna vincere più partite possibili: sono tutte grandi squadre, bisogna stare attenti. Non è andata benissimo stasera, ma dobbiamo ripartire dal secondo tempo".

E nel primo tempo cos'è successo?

"Siamo andati in vantaggio, poi non abbiamo gestito bene e abbiamo concesso troppo ai nostri avversari, che sono bravi. Arrivavano nella nostra area troppo facilmente, in questo dobbiamo migliorare".

Cosa significa per te il gol?

"Il gol è bello, ma mi interessa il bene della squadra. Oggi non è servito a nulla, quindi non me ne ricorderò".