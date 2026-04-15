Pres. Napoli Basket presenta il nuovo palazzetto: struttura da sogno, tutti i dettagli
Il Napoli Basket potrebbe presto avere una nuova casa. Il presidente del club, Matt Rizzetta, ha presentato sui social il nuovo mega-palazzetto tramite dei rendering elaborati dalla società Underdog Global Partners: design ispirato al Vesuvio, capacità da 15mila posti per eventi FIBA di livello mondiale, servizi premium, spazi commerciali, strutture ricettive e uffici.
Insomma, un palasport da sogno che coinciderebbe con i proclami di Rizzetta, che già diversi anni fa aveva introdotto il discorso di una nuova arena per il Basket Napoli. Quanto c'è di concreto ad oggi? Solo un'autorizzazione a presentare il progetto al Comune: come riporta Il Mattino, si tratta di un lancio molto ottimistico ed al momento non c'è nulla in stato avanzato. L'unico progetto papabile sarebbe quello di AreNapoli a Poggioreale che fa riferimento a Italstage e Graded. Il palasport cui fa riferimento il Patron dovrebbe essere il rifacimento del Mario Argento.
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