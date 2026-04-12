Tuttonapoli Guerri Napoli, Repesa chiama a raccolta: contro Treviso è una finale

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La Guerri Napoli ospita Treviso nel pomeriggio alla Alcott Arena. Una vittoria rappresenterebbe l'ipoteca quasi definitiva sulla salvezza.

Progetti importanti. Patron Rizzetta è in fermento nonostante i risultati di campo poco positivi maturati questa stagione, colloqui fitti ancora in corso con il management di Eurolegue e NBA Europe (la notizie è stata riportata anche da fonti internazionali) ma soprattutto la scelta sontuosa di ingaggiare Jasmin Repesa come head coach subentrante all'esonerato Magro. Repesa è un allenatore pluri-generazionale che ha costruito la sua fortuna studiando l'evoluzione del gioco e adattandosi ai vari contesti in cui si è calato, i nostalgici della Carpisa lo ricordano alla guida della Climamio Bologna in quella storica semifinale del 2006; una carriera ricchissima di esperienze in tutta Europa, nell'ultimo biennio ha condotto un progetto tecnico straordinario a Trapani centrando una semifinale scudetto e il primato in classifica nella presente stagione, al netto dei punti di penalità impartiti e della conseguente esclusione. Prendere Repesa significa programmare quantomeno in ottica biennale, se non triennale, dichiarare forti ambizioni e guardare alle competizioni europee con più convinzione. Ma prima c'è un nodo da sciogliere rappresentato da Universo Treviso, match delicatissimo che rappresenta un crocevia della stagione: una vittoria ipoteca la salvezza e consente di programmare il futuro con largo anticipo, una sconfitta porterebbe al panico di ritrovarsi, improvvisamente, con l'obiettivo minimo rimesso in discussione.

TREVISO, ADESSO CI CREDE.

Treviso sembrava ormai indirizzata a una lenta agonia nel finale di stagione, ultima degli ultimi e in prolungata crisi di gioco e risultati. Tre vittorie consecutive al cardiopalma con Cremona, Sassari e Tortona hanno rilanciato il morale dei veneti che adesso vedono la salvezza vicinissima: basterebbe un successo oggi a Napoli e una contemporanea sconfitta di Sassari per mettere temporaneamente piede fuori dalla zona retrocessione. Il roster è tutt'altro che di scarso valore ma ha sofferto da inizio anno un disequilibrio generato da scelte erronee sul mercato estivo, mirate troppo alla ricerca del talento offensivo e pochissimo alla solidità. In regia agisce Bryante Weber, playmaker molto estroso in realizzazione (diverse partite sopra i 20 punti segnati), gioca tanto pick and roll con il centro croato Radosevic, ex Eurolega, anch'egli tra i punti di riferimento della squadra. In ala grande c'è Kruize Pinkins, autore finora di una stagione molto altalenante tra prestazioni di gran spessore e altre decisamente opache: l'ex Scafati è un giocatore che sa sfruttare bene i vantaggi fisici e agisce anche da cambio del cinque, è molto variegato nelle soluzioni al tiro, presenza fissa a rimbalzo. La point-guard Abdur Rrhakman osservato speciale, l'ex Pesaro è un giocatore dal ventello facile che sa far canestro anche fuori ritmo. Il salto di qualità al roster è avvenuto con tre innesti di assoluto spessore nel mercato di riparazione: JP Macura, ED Croswell e Alessandro Cappelletti.

Macura è uno dei migliori tiratori da 3 del campionato, le recenti vittorie passano soprattutto dalla sua ottima prestazione; Ed Crosswell è l'ex di giornata, tagliato da Napoli a inizio 2026 nonostante le ottime impressioni di crescita che aveva mostrato dalla seconda parte del girone di andata, sarà animato indubbiamente dall'orgoglio di dimostrare il suo valore all'ex pubblico, Alessandro Cappelletti è un'occasione colta al volo dopo l'esclusione di Trapani, playmaker già abbastanza esperto nella categoria, validissima alternativa alla regia di Weber per portare al quintetto tempi di gioco diversi. Tra gli specialisti figurano Miaschi, Pellegrino, Torresani e Chillo, utilizzati con minutaggi contenuti ultimamente a causa della scelta, da parte di coach Nicola, di accorciare le rotazioni.

GUERRI, RIECCO MITROU LONG

Ritorna finalmente Naz Mitrou Long dall'infortunio alla mano che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre 1 mese e mezzo. Da capire chi andrà verso l'esclusione: attualmente i tesserati stranieri sono 7 per soli 6 posti disponibili in lista R, tutti gli indizi portano a Marshall, apparso ancora un po' spaesato e poco incisivo. Con l'avvento di Repesa ritroverà la giuste motivazioni Savion Flagg? L'ala ex Rytas ha avuto non pochi screzi con Magro e l'atteggiamento in campo spesso svogliato e superficiale potrebbe esserne stata una conseguenza; sembra ritornato sulle sue Rasir Bolton, prestazione positiva a Brescia. Servirà il Doyle dell'esordio in casa con Varese per dare a questa squadra più canovacci offensivi, ci si augura una buona coesistenza in campo con Mitrou Long, giocatori poco affini a completarsi per caratteristiche abbastanza simili. Treier ai box fino a fine stagione, occhio alla spesa falli per Totè e Whaley che saranno costantemente attaccati sotto le plance da Pinkins e Croswell.

L'APPUNTAMENTO

Palla a due ore 18.30 alla ALCOTT ARENA di Viale dei Giochi del Mediterraneo. Servirà un pubblico dalle grandi occasioni e la Curva Est, mediante apposito comunicato, ha già sensibilizzato la piazza all'importanza del supporto alla squadra. Diretta tv su LBATV.COM.