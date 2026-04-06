Napoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max

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Milinkovic-Savic 6 - Esce a vuoto al 12’ e gli va bene che Pavlovic non trova la porta. Per il resto inoperoso:

Juan Jesus 6,5 - Deve coprire molto campo e lo fa molto bene. Qualche errore in fase di impostazione. Dall’85 Beukema sv-

Buongiorno 7 - Prende un giallo in avvio gara che rischia di condizionarlo. E’ invece bravissimo a gestirsi e sbrogliare diverse situazioni complicate.

Olivera 6,5 - Uno dei più vivaci in avvio, facendosi vedere anche in fase offensiva. Qualche piccola amnesia in marcatura, ma è bravo nell’azione del gol.

Gutierrez 6 - Ha spazio da sfruttare ma su trova sempre costretto a rientrare sul piede preferito. Tanto contenimento, poca spinta.

Lobotka 6,5- Partita bloccata e pochi spazi per lui, che deve gestire il pallone con ordine.

Anguissa 6,5- Troppo molle nelle situazioni iniziali. Nel secondo tempo trova maggiore ritmo e fa sentire la sua fisicità.

Spinazzola 6,5 - Parte forte e trova una gran giocata al 22’ che avrebbe meritato il gol. Ad inizio ripresa fa un salvataggio super in area di rigore. Dal 72’ Politano 7,5 - Alla prima palla toccata va in gol, difficile chiedergli di più.

McTominay 6 - Primo tempo davvero complicato con 13 tocchi totali per Scott. Nel secondo tempo qualcosina migliora, si trova a fare il centravanti quando entra Alisson.

De Bruyne 6,5 - Si muove molto e cerca la giocata di prima. Mette una gran palla per Giovane, poi cala.

Giovane 6- Si trova a giocare da centravanti e non è certo facile. Ha una grande occasione su palla di Olivera ma si fa recuperare. A inizio ripresa crea una grande occasione. Da apprezzare il sacrificio. Dal 70 Alisson 7 - Si piazza sulla corsia e subito si rende pericoloso. Infiamma il Maradona e avvia l’azione del gol

Conte 7- Vince la quinta di fila e si prende il secondo posto. Non un Napoli brillante, ma mancava un centravanti di ruolo.