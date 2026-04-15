Occhio a Italiano, Romano: "Piace a diverse big e può partire se scatta effetto domino"
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Occhio a Vincenzo Italiano. Che potrebbe lasciare Bologna a fine anno per approdare a 48 anni in una big. Ne parla Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Occhio al suo futuro perché, nonostante dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna, risulta essere molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027, guadagna poco più di 3 milioni a stagione e ha rinnovato a maggio 2025. È un nome da tenere d'occhio qualora si inneschi un effetto domino sulle panchine, soprattutto in ottica nazionale. Quindi Italiano al Bologna sì, ma con un asterisco: piace molto a diverse squadre italiane".
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