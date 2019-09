Allegri può già tornare ad allenare: è tra i candidati a sostituire Zidane al Real Madrid

Non c'è solo Xabi Alonso, ex giocatore oggi allenatore emergente della formazione B della Real Sociedad, in corsa per la panchina del Real Madrid qualora Florentino Perez decidesse di chiudere anticipatamente la seconda avventura di Zinedine Zidane sulla panchina del blancos. In lizza, come riporta il tabloid britannico The Sun, questa mattina ci sono anche Josè Mourinho (anche per lui si tratterebbe di un ritorno) e Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juve ancora a libro paga della società bianconera fino al prossimo 30 giugno.