Benitez inizia bene l'esperienza col Dalian di Hamsik: tris e sorpasso sull'Henan Jianye

Inizia bene l’esperienza di Rafa Benitez sulla panchina del Dalian. L’ex tecnico del Napoli ha battuto 3-1 l’Henan Jianye con una doppietta di Boateng e una rete di Carrasco. In campo per tutta la gara Marek Hamsik, schierato nei due uomini della mediana nel 4-2-3-1 rafaelita. Il Dalian sorpassa così l’Henan Jianye e raggiunge il decimo posto in classifica.