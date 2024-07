Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è la finale Spagna-Inghilterra

Oggi domenica 14 luglio 2024 scende in campo la finale di Euro 2024. Sarà una tra Spagna e Inghilterra ad aggiudicarsi il titolo di campione d'Europa: match in scena dalle ore 21.00 visibile in chiaro ma amche su Sky. Di seguito la programmazione in tv.

18.00 Lazio-Auronzo (Amichevole) - SITO LAZIO

21.00 Spagna-Inghilterra (Finale Europei) - RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)