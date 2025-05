Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è PSG-Arsenal, obiettivo finale per Kvara

In questo mercoledì 7 maggio 2025 si disputa la seconda semifinale di ritorno di Champions League. Appuntamento alle ore 21:00 con PSG-Arsenal, con l'ex azzurro Khvicha Kvaratskhelia che tenterà di raggiungere l'Inter in finale. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO

18.15 Al Raed-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA

20.00 Crotone-Juventus Next Gen (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.00 Catania-Potenza (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Pescara-Pianese (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.00 Albinoleffe-Atalanta (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Arezzo-Vis Pesaro (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Renate-Giana Erminio (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 PSG-Arsenal (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO