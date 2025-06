Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: seconda semifinale di Nations League

In questo giovedì 5 giugno 2025 continuano i match della Finala Four della Nations League. Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda si gioca la seconda semifinale tra Spagna e Francia. Si gioca anche per le Qualificazioni al Mondiale 2026 con le gare dei raggruppamenti asiatici. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

13.10 Australia-Giappone (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

15.45 Indonesia-Cina (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.00 Georgia-Isole Far Oer (Amichevole) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Emirati Arabi-Uzbekistan, Oman-Giordania, Bahrain-Arabia Saudita (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

20.15 Corea del Nord-Kirghizistan, Qatar-Iran, Kuwait-Palestina, Iraq-Corea del Sud (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

21.00 Spagna-Francia (Semifinale Nations League) - CIELO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW