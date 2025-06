Ricordate Veiga? E' fatta col Porto: rinuncerà al 90% dello stipendio 'arabo'

Gabri Veiga diventerà un giocatore del Porto dopo settimane di tira e molla tra il club portoghese e l'Al Ahli. Il club saudita ha fatto tutto il possibile per ottenere la migliore offerta possibile, ma l'accordo si è rivelato alla fine molto vantaggioso per il Porto, che pagherà 15 milioni di euro per il 90% dei diritti del giocatore. A questa cifra potrebbero essere aggiunti altri quattro milioni di euro di bonus.

Gabri Veiga ha accettato un taglio considerevole dello stipendio: il Porto chiaramente non poteva eguagliare lo stipendio che percepiva in Arabia Saudita - poco più di 13 milioni di euro all'anno - e, secondo il presidente Villas-Boas, la riduzione sarà più o meno del 90%. Lo si legge su Tmw. Il giocatore era stato vicinissimo al Napoli nell'estate del 2023.