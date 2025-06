Incredibile Osimhen, Sky: ha rifiutato ennesimo rilancio record dell’Al-Ahli

"Victor Osimhen non ha accettato gli ultimi rilanci dell'Al-Hilal" scrive sui social Gianluca Di Marzio confermando che la trattativa con il club arabo è sempre più difficile. A questo punto resta in piedi e sempre più viva la pista Galatasaray che punta a ottenere l'ok del giocatore reduce dai 37 gol nell'ultima stagione in cui ha vinto Super Lig e Coppa di Turchia.

"L’attaccante nigeriano ha rifiutato il nuovo rilancio del club allenato da Simone Inzaghi. Ancora incerto il futuro di Victor Osimhen: il calciatore che, almeno temporaneamente, tornerà al Napoli è fortemente voluto in Arabia Saudita. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi punta tutto su di lui per l’attacco: dopo aver rifiutato la prima offerta di contratto pari a 26 milioni di euro all’anno, Osimhen non ha accettato il nuovo rilancio pari a 30 milioni", si legge sul sito del giornalista.