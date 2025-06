Spalletti sui like di Mancini: "Gli avranno hackerato il telefono". E l'ex CT se la ride

Nell'intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida che l'Italia giocherà contro la Norvegia nell'esordio delle qualificazioni per il Mondiale, il ct azzurro Luciano Spalletti è tornato sul caso Acerbi rispondendo anche sul like messo da Roberto Mancini al post: "Siamo tutti qui belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. C'è sempre la lancetta che oscilla fra la tensione e la difficoltà della gara a livello mentale, ma anche della bellezza e dell'attrazione per qualcosa di unico che ti vai a giocare.

Acerbi e Mancini? Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso io sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. Penso che a Mancini gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per farlo passare male e fare brutta figura. E' una cosa che può succedere, i telefoni vengono hackerati e penso sia successo questo".

Non si è fatta attendere la risposta dell'ex ct, che sotto un post di Cronache di Spogliatoio ha pubblicato tre faccine che ridono.