Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si recupera Bologna-Milan

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo giovedì 27 febbraio. Va in scena il recupero della nona giornata di Serie A: Bologna-Milan alle ore 20.45. Si gioca anche in Premier League e in Copa Libertadores. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 27 FEBBRAIO

20.45 Bologna-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 West Ham-Leicester (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

23.00 Cerro Porteno-Monagas (Copa Libertadores) - MOLA