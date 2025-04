Napoli subito avanti: la sblocca ancora McTominay!

Il Napoli subito in vantaggio al settimo con Mctominay. Palla in verticale di Di Lorenzo per il taglio di Anguissa che va al cross basso deviato alle spalle di Milinkovic-Savic dallo scozzese, al decimo gol in campionato. Esplode il Maradona!

