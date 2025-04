Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Barcellona-Inter, anche in chiaro

In questo mercoledì 30 aprile 2025 si disputa la seconda semifinale di andata di Champions League. Appuntamento alle ore 21:00 con Barcellona-Inter, che verrà trasmessa anche in chiaro. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 30 APRILE

21.00 Barcellona-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO e NOVE